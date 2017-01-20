В Таиланде погибла 29-летняя российская туристка

Как стало известно "СоцИнформБюро", 29-летнюю женщину 13 января сбил мотоциклист, когда она переходила проезжую часть. Пострадавшую доставили в больницу. Там медики несколько дней боролись за её жизнь, однако спасти россиянку не удалось.

По сообщению местной полиции, виновник ДТП уже задержан. Им оказался местный житель. Ему уже предъявили обвинение в неосторожном вождении, повлекшим за собой смерть человека.

В посольстве РФ ТАСС подтвердили, что в дипмиссию поступала информация о дорожно-транспортном происшествии с гражданкой России.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда в Таиланде погибают наши соотечественники. Так, в декабре 2016 года один российский турист погиб и еще один серьезно пострадал в результате ДТП на Пхукете. Мужчины ехали на мопеде по оживленной трассе и столкнулись с такси. 25-летний мужчина в бессознательном состоянии, с повреждениями головы и шеи был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть. Его товарищ выжил, но получил серьезную черепно-мозговую травму и перелом ноги.

27 ноября 2016 года в результате аварии с автобусом на юге Таиланда пострадали 12 путешественников из России. В провинции Пхангнга у автобуса с 42 пассажирами, следовавшего в Пхукет, отказали тормоза. Водителю пришлось свернуть с дороги, чтобы избежать столкновения с другими машинами.

Надира Коннова

ФОТО: globallookpress