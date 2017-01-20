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|В Волгограде дочь чиновницы получала зарплату, не ходя на работу
|Скандалы и ЧП Волгоград
|20.01.2017 15:48
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в январе 2014 года чиновница фиктивно устроила свою 31-летнюю дочь на работу в Центр детского творчества на должность методиста и педагога дополнительного образования. Мать регулярно отмечала в табеле учета рабочего времени присутствие дочери на рабочем месте. В результате противоправных действий молодая женщина исправно получала из бюджета заработную плату, перечисляемую на ее банковскую карту.
В общей сложности в результате такого преступного сговора подозреваемым удалось похитить из бюджета регионального комитета образования и науки более 600 тысяч рублей.
Данный факт вскрылся благодаря проверке прокуратуры Кировского района. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Надира Коннова
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