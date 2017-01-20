В Братске 31-летняя чиновница задушила своих двоих маленьких детей Печать
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20.01.2017 16:59

В Братске 31-летняя чиновница задушила своих двоих малолетних детей

Мать двоих малолетних детей являлась консультантом по социальным вопросам аппарата администрации Братска. В частности, в ее обязанности входила помощь многодетным семьям.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на следственный комитет Иркутской области, 31-летняя мать в крещенскую ночь задушила подушкой 2-летнего сына и 5-летнюю дочь. На данный момент полиция выясняет мотивы, которые могли толкнуть женщину на детоубийство.

Жительница Братска сама позвонила в полицию и призналась в убийстве двоих детей. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тела малолетних мальчика и девочки. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Со стороны семья казалась вполне благополучной. Женщина работала консультантом по социальным вопросам аппарата администрации Братска. В ее обязанности, помимо всего прочего, входила помощь многодетным семьям. Именно она являлась секретарем организационного комитета, который награждал местных жительниц почетными знаками "За заслуги в семейном воспитании".

Чиновница часто и неоднократно подчеркивала, что семейные ценности – это самое главное в жизни. Казалось, что у женщины есть все для счастья: престижная работа, муж-нефтяник, двое детей, материальный достаток.

В министерстве соцразвития Иркутской области сообщили, что женщина находилась в декретном отпуске. Коллеги женщины до сих пор не могут поверить в случившееся.

Однако, женщину все же что-то беспокоило. Она неоднократно обращалась к психиатру, но на учете в психоневрологическом диспансере не состояла. На данный момент чиновница помещена в стационар психиатрической клиники.

Расследование данного уголовного дела продолжается.

Анна Павлова

ФОТО: СК России

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