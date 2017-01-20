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|Под Волгоградом активизировались дачные воры
|Скандалы и ЧП
|20.01.2017 18:11
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С января по март наблюдается самый активный период дачного воровства, поскольку владельцы реже посещают свои участки. Как показывает практика, чаще всего преступники крадут оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты питания и электроинструменты.
Раскрыть такое преступление, как правило, очень сложно. Потому что между фактом совершения преступления и моментом его установления проходит много времени.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, недавно был задержан злоумышленник, который совершил более 20 краж на территории Дубовского района.
61-летний мужчина проникал в жилища и дачные дома и похищал ценное имущество. В дальнейшем личные вещи хозяев он продавал. Подозреваемый не имел постоянного заработка и был неоднократно судим.
В связи с участившимися случаями краж, полиция рекомендует волгоградцам оснащать дачные помещения охранными системами и видеокамерами и чаще посещать дачу.
При обнаружении на территории дачных поселков подозрительных автомобилей с регистрационными номерами других регионов, полиция просит сообщать в полицию.
Юлия Соболева
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