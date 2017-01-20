Расследование дела о хабаровских живодерках подходит к завершению

Главное управление Следственного комитета с дислокацией в городе Хабаровске предъявило обвинение хабаровским живодеркам и их подельнику. Хабаровчане обвиняются в преступлениях по статьям «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Оскорбление чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды».

Согласно данным следствия, две девушки с июня по август 2016 зверски издевались над животными.

Напомним, что об этом стало известно в середине октября. Пользователи социальных сетей обнаружили на личных страницах хабаровчанок жуткие фотографии, на которых девушки позировали на фоне измученных животных.

После того, как информация об издевательствах стала распространяться в СМИ, одна из живодерок попыталась скрыться от полиции.

В ходе уголовного расследования вскрылись и другие подробности из жизни садисток.

Так, было установлено, что в 2015 и 2016 года одна из девушек размещала на своей странице «ВКонтакте» посты, оскорпляющие религиозные чувства верующих.

28 июля 2016 года обвиняемые девушки с разбойное нападение на жителя города Хабаровска.

В период с марта по октябрь 2016 года одна из живодерок выложила в интернет видеоролик, содержащий сцены унижения человеческого достоинства.

Раскрыть преступления следователям удалось за 3 месяца. По уголовному делу было проведено более 400следственных и процессуальных действий, в том числе в других субъектах страны, допрошено более 150 лиц, проведено 39 различных судебных экспертиз: психолого-психиатрические, психолого-лингвистическая, социологическая, судебно-медицинская, ветеринарные, в том числе ситуационные, баллистические, генотипоскопические, компьютерно-технические.

Да данный момент расследование уголовного дела подошло к концу. После того, как обвиняемые и их защита ознакомится с материалами, дело будет передано на утверждение обвинительного заключения.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»