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|Расследование дела о хабаровских живодерках подходит к завершению
|Скандалы и ЧП
|20.01.2017 18:52
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Главное управление Следственного комитета с дислокацией в городе Хабаровске предъявило обвинение хабаровским живодеркам и их подельнику. Хабаровчане обвиняются в преступлениях по статьям «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Оскорбление чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды».
Согласно данным следствия, две девушки с июня по август 2016 зверски издевались над животными.
Напомним, что об этом стало известно в середине октября. Пользователи социальных сетей обнаружили на личных страницах хабаровчанок жуткие фотографии, на которых девушки позировали на фоне измученных животных.
После того, как информация об издевательствах стала распространяться в СМИ, одна из живодерок попыталась скрыться от полиции.
В ходе уголовного расследования вскрылись и другие подробности из жизни садисток.
Так, было установлено, что в 2015 и 2016 года одна из девушек размещала на своей странице «ВКонтакте» посты, оскорпляющие религиозные чувства верующих.
28 июля 2016 года обвиняемые девушки с разбойное нападение на жителя города Хабаровска.
В период с марта по октябрь 2016 года одна из живодерок выложила в интернет видеоролик, содержащий сцены унижения человеческого достоинства.
Раскрыть преступления следователям удалось за 3 месяца. По уголовному делу было проведено более 400следственных и процессуальных действий, в том числе в других субъектах страны, допрошено более 150 лиц, проведено 39 различных судебных экспертиз: психолого-психиатрические, психолого-лингвистическая, социологическая, судебно-медицинская, ветеринарные, в том числе ситуационные, баллистические, генотипоскопические, компьютерно-технические.
Да данный момент расследование уголовного дела подошло к концу. После того, как обвиняемые и их защита ознакомится с материалами, дело будет передано на утверждение обвинительного заключения.
Юлия Соболева
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