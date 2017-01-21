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|Под Волгоградом сотрудница отделения связи "умыкнула" 250 тысяч
|Скандалы и ЧП Волгоград
|21.01.2017 10:33
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Следователи Межмуниципального отдела МВД России "Фроловский" возбудили уголовное дело в отношении 30-летней работницы отделения связи. Женщину подозревают в присвоении имущества, совершенном с использованием своего служебного положения в крупном размере.
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 18 января текущего года, сотрудница почты получила деньги в сумме более 250 тысяч рублей, а вечером не прибыла на работу для предоставления отчетности. Руководство организации обратилось в полицию с заявлением о розыске работницы.
Оперуполномоченные уголовного розыска начали поиск пропавшей женщины. Её удалось задержать в одной из гостиниц Сызрани. Оказалось, что с полученными деньгами она намеревалась добраться до города Йошкар-Ола.
- К моменту задержания подозреваемая успела потратить порядка 50 тысяч рублей, - рассказали в правоохранительных органах.
Теперь 30-летней женщине за содеянное грозит ответственность от крупного денежного штрафа до 6 лет лишения свободы.
Надира Коннова
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