Следователи Межмуниципального отдела МВД России "Фроловский" возбудили уголовное дело в отношении 30-летней работницы отделения связи. Женщину подозревают в присвоении имущества, совершенном с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 18 января текущего года, сотрудница почты получила деньги в сумме более 250 тысяч рублей, а вечером не прибыла на работу для предоставления отчетности. Руководство организации обратилось в полицию с заявлением о розыске работницы.

Оперуполномоченные уголовного розыска начали поиск пропавшей женщины. Её удалось задержать в одной из гостиниц Сызрани. Оказалось, что с полученными деньгами она намеревалась добраться до города Йошкар-Ола.

- К моменту задержания подозреваемая успела потратить порядка 50 тысяч рублей, - рассказали в правоохранительных органах.

Теперь 30-летней женщине за содеянное грозит ответственность от крупного денежного штрафа до 6 лет лишения свободы.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области