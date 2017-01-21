Очевидцы сообщают, что видели пропавшую 54-летнюю волгоградку в аптеке

Как сообщает "СоцИнформБюро", в настоящее время продолжаются поиски 54-летней Татьяны Авиловой, пропавшей 4 января. Женщина вышла из своего дома на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда и до настоящего о ней ничего не известно.

11 января появилась в соцсетях информация, что похожую по описаниям на Татьяну женщину видели около 14:00 в одной из аптек на улице 39-ой Гвардейской. Утверждают о данном факте два очевидца, причем оба видели пропавшую именно 11 января.

По словам родственницы Татьяны, очевидец стояла в очереди за женщиной, удивительным образом похожей на пропавшую.

- Она сначала с ней в аптеке в очереди стояла, а потом пришла домой, открыла одноклассники и увидела, что эту женщину ищут. Тогда вызвала полицию, дала показания, - рассказала родственница Татьяны Авиловой.

После полученной информации в аптеку отправился следователь, чтобы проверить, нет ли там камер наблюдения и узнать, какие лекарства покупала, возможно, Татьяна Авилова.

Как оказалось, камеры в аптеке есть, однако они не записывают.

- Женщина в мельчайших деталях все описывает. Она сказала, что пропавшая дважды повернулась к ней в анфас. Она разглядела ее черты лица, написала, что на ресницах не было туши и так далее. Она утверждает, что это 100% она. Одежда и цвет волос тоже... Мы очень надеемся, что это была наша пропавшая, - сказала родственница.

Также есть и второй очевидец, который утверждает, что видел Татьяну Авилову. Женщина столкнулась с якобы пропавшей, выйдя из машины. И также это было на 39-ой Гвардейской. В настоящее время родственницы Татьяны Авиловой пытаются найти эту волгоградку, в надежде, что, возможно, пропавшую могла зафиксировать камера видеорегистратора автомобиля.

Неравнодушные волгоградцы вместе с родственниками пропавшей Татьяны Авиловой уже не раз "прошерстили" город вдоль и поперек. Были проверены и частный сектор, и овраги, и заросли. Те, кто с самого начала поддерживают близких Татьяны, надеются на положительную развязку этой загадочной истории.

Если Татьяна сейчас читает эти строки, то родственники просят лишь об одном: "Пускай хотя бы даст знать, что жива!"

Надира Коннова