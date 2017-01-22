Пожарные спасли двухлетнюю девочку от страшной смерти



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в 10:22 дежурный пожарно-спасательной службы получил сообщение о пожаре на улице Гагарина во Фролово.

Прибывшие на место пожарные обнаружили объятый пламенем деревянный дом. Спасатели справились с пожаром в 10:45 и спасли двухлетнюю девочку, заточённую в огне.

В настоящий момент ребёнок находится в больнице.

По версии экспертов, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.



Лилия Финько