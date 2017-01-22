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|Пожарные спасли двухлетнюю девочку от страшной смерти
|Скандалы и ЧП Волгоград
|22.01.2017 10:19
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Прибывшие на место пожарные обнаружили объятый пламенем деревянный дом. Спасатели справились с пожаром в 10:45 и спасли двухлетнюю девочку, заточённую в огне.
В настоящий момент ребёнок находится в больнице.
По версии экспертов, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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