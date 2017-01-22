Страшная авария под Волгоградом унесла жизни трёх женщин и ребёнка Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
22.01.2017 11:01

Страшная авария под Волгоградом унесла жизнь трёх женщин и ребёнка

Роковое столкновение иномарки и фуры, повлекшее смерть четырёх человек, произошло 21 января в 13:30 в Камышинском районе Волгоградской области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 42-летняя женщина за рулём автомобиля «KIA Rio» cледовала по трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" со стороны Камышина в сторону Саратова.

На 457 километре дороги водитель потеряла контроль над управлением авто, в результате чего иномарку занесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком «DAF» с полуприцепом.

ДТП киа рио и фура Камышинский район

Страшное столкновение с фурой не оставило шансов автомобилистке и её пассажирам — водитель, а также 15-летний подросток и две женщины-пассажирки легковушки скончались от смертельных травм.

По факту трагедии организована проверка.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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