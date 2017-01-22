

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 42-летняя женщина за рулём автомобиля «KIA Rio» cледовала по трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" со стороны Камышина в сторону Саратова.

На 457 километре дороги водитель потеряла контроль над управлением авто, в результате чего иномарку занесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком «DAF» с полуприцепом.

Страшное столкновение с фурой не оставило шансов автомобилистке и её пассажирам — водитель, а также 15-летний подросток и две женщины-пассажирки легковушки скончались от смертельных травм.

По факту трагедии организована проверка.



Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"