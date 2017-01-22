Вооружён и очень опасен: пьяные полицейские избили сотрудников кафе Печать
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22.01.2017 14:55

Пьяные полицейские избили сотрудников кафе

В сети обсуждают видеоролик с пьяными полицейскими, устроившими драку с сотрудниками кафе города Чита. Один из полицейских в момент разборки ни на секунду не отпускает пистолет из руки.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сотрудники полиции отмечали в кафе повышение по службе одно из них. Изрядно напившись, блюстители закона начали вести себя вызывающе, после чего работники кафе сделали гостям замечание.

Очевидцы рассказали, что данный факт очень не понравился полицейским, и они затеяли конфликт, жестоко избив нескольких работников заведения на улице.

Один из свидетелей разборки заснял инцидент на телефон. Разобрать слова в ролике тяжело — драку сопровождают, в основном, нецензурные слова, исходящие от страж порядка.

Сейчас двое избитых мужчин находятся в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Правоохранительные органы Забайкальского края уже заинтересовались данным роликом и назначили проверку.

«По итогам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.


Лилия Финько

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