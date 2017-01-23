В своей квартире заживо сгорел 63-летний мужчина Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
23.01.2017 09:09

В своей квартире заживо сгорел 63-летний мужчина

Трагедия произошла накануне вечером в городе Урюпинске Волгоградской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 22 января в 18:15 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в городе Урюпинске. В одной из квартир двухэтажного дома на улице Пушкина в комнате горела мебель на площади 2 кв.м. Специалисты 23-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 18 минут.

На месте происшествия было обнаружено тело погибшего 63-летнего мужчины. В настоящее время эксперты устанавливают причину пожара.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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