20-летний водитель на иномарке насмерть сбил пешехода

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 22 января в 18:30 20-летний водитель на автомашине "Тойота Королла", следуя по переулку Щорса с. Савинка со стороны улицы Ленина, сбил 60-летнего пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте трагедии.

Надира Коннова