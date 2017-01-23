СК возбудил уголовное дело в отношении россиян, причастных к деятельности «Правого сектора»

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовные дела в отношении пяти граждан России, причастных к запрещенной организации «Правый сектор». Игорь Чудинов, Геннадий Хамраев, Георгий Стоцкий, Роман Стригунков и Александр Валов подозреваются в преступлениях, совершенных по статье «Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней».

По данным следствия, некоторое время назад мужчины покинули Россию и направились в Украину, где и вступили в ряды «Правого сектора». Все они активно поддерживали радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма.

На территории Украины Чудинов и Хамраев в составе Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» принимали участие в карательных операциях против мирного населения ДНР и ЛНР.

Стоцкий, Стригунков и Валов принимали участие в митингах, шествиях и других мероприятиях «Правого сектора». Кроме этого, в интернете они вели пропагандистскую деятельность.

Теперь участников запрещенной организации ждет до 4 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

- Следственный комитет еще раз предостерегает российских граждан, которые полагают, что можно принимать участие в авантюрах, локальных вооруженных конфликтах на стороне запрещенных экстремистских организаций и об этом никто не узнает. Это не так. Сведения об их «вылазках» рано или поздно станут известны российским правоохранительным органам и привлечение к уголовной ответственности за подобные деяния это лишь вопрос времени, - сообщается на официальном сайте СК.

Юлия Соболева

Фото: Следственный комитет