СК возбудил уголовное дело в отношении россиян, причастных к деятельности «Правого сектора» Печать
Скандалы и ЧП
23.01.2017 10:47

СК возбудил уголовное дело в отношении россиян, причастных к деятельности «Правого сектора»

В составе запрещенной организации «Правый сектор» мужчины участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины, а также в митингах и шествиях.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовные дела в отношении пяти граждан России, причастных к запрещенной организации «Правый сектор». Игорь Чудинов, Геннадий Хамраев, Георгий Стоцкий, Роман Стригунков и Александр Валов подозреваются в преступлениях, совершенных по статье «Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней».

По данным следствия, некоторое время назад мужчины покинули Россию и направились в Украину, где и вступили в ряды «Правого сектора». Все они активно поддерживали радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма.

На территории Украины Чудинов и Хамраев в составе Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» принимали участие в карательных операциях против мирного населения ДНР и ЛНР.

Стоцкий, Стригунков и Валов принимали участие в митингах, шествиях и других мероприятиях «Правого сектора». Кроме этого, в интернете они вели пропагандистскую деятельность.

Теперь участников запрещенной организации ждет до 4 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

- Следственный комитет еще раз предостерегает российских граждан, которые полагают, что можно принимать участие в авантюрах, локальных вооруженных конфликтах на стороне запрещенных экстремистских организаций и об этом никто не узнает. Это не так. Сведения об их «вылазках» рано или поздно станут известны российским правоохранительным органам и привлечение к уголовной ответственности за подобные деяния это лишь вопрос времени, - сообщается на официальном сайте СК.

Юлия Соболева
Фото: Следственный комитет

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru