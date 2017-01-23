В Красноярске водитель не хотел пропускать скорую. ВИДЕО

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|23.01.2017 11:19
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону, водитель легкового автомобиля отказывался уступить дорогу машине скорой помощи во дворе жилого дома в Красноярске. По данному факту полиция начала проверку. Нарушителя могут привлечь к ответственности.
В одной из групп в социальной сети ВКонтакте появилось видео, на котором видно, как водитель припаркованного автомобиля во дворе дома на улице Гастелло в Красноярске загораживает проезд бригаде скорой на узкой дороге, отказываясь при этом пропускать служебный автомобиль. Водитель легкового авто сдал назад и дал медикам проехать лишь после того, как водитель неотложки по громкоговорителю пригрозил, что вызовет полицию.
"По видео, размещенному в социальной сети, полиция уже начала проверку. Если будет установлена вина водителя легкового автомобиля, то он будет привлечен к административной ответственности", — отметили в региональном МВД.
Напомним, что это уже не первый случай, когда россияне блокируют проезды бригадам экстренных служб. Так, 10 января в Петропавловске-Камчатском машине скорой помощи, которая ехала с включенными спецсигналами на вызов, заблокировали путь женщина-водитель и ее спутник. Медикам пришлось потратить на дорогу 13 минут вместо 3. Пациент, к которому ехали врачи, скончался до приезда бригады.
Представители комитета Государственной думы РФ по охране здоровья уже выступили с инициативой введения уголовной ответственности для тех, кто препятствует проезду "скорой".
Препятствование работе медицинского персонала будет отныне расцениваться, как попытка помешать оказанию помощи. Если в результате таких действий произошла смерть, то гражданин может быть привлечен к ответственности за непреднамеренное убийство.
Изменения в законопроект Минздрава планируется внести в ходе заседания, которое пройдёт в феврале 2017 года.
Надира Коннова
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