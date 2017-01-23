Враги современной России: мнения экспертов
Как показывают опросы, большинство граждан считает, что у России на сегодняшний день существуют реал....
Музеи и спорткары. Кто финансирует главные проекты губернатора?
Несколько дней назад рядом со скандальной гостиницей на улице Краснознаменской началась новая стройк....
|Под Красноярском жестоко убили семью врачей
|Скандалы и ЧП Главные новости
|23.01.2017 11:24
|
Как оказалось, жертвам нанесли многочисленные рубленные раны головы. По данным следствия, убийство мог совершить 23-летний человек, являющийся сыном и братом погибших. Подозреваемый страдает психическим заболеванием.
Известно, что после инцидента мужчина покинул дом и в настоящее время скрывается.
«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого, устанавливаются обстоятельства, совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», сообщили в ведомстве.
Фото: архив СК РФ
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
12:02
Группа лже-экстрасенсов обманула россиян на 13 миллионов рублей
-
12:02
Хакеры разместили в Twitter NYT сообщение об атаке РФ на США
-
11:24
Под Красноярском жестоко убили семью врачей
-
11:19
В Красноярске водитель не хотел пропускать скорую. ВИДЕО
-
11:01
Санкции к России будут вечны, заявила глава МВФ
-
10:48
20-летний водитель на иномарке насмерть сбил пешехода
-
10:47
СК возбудил уголовное дело в отношении россиян, причастных к деятельности «Правого сектора»
-
10:25
В Магадане бензин АИ-95 начали продавать по талонам
-
10:11
11-летняя москвичка устроила охоту на педофилов
-
09:52
Елена Мизулина покинула "Справедливую Россию"
-
09:24
Американские спецслужбы проверили связи советника Трампа с Россией
-
09:09
В своей квартире заживо сгорел 63-летний мужчина
-
22.01.2017 15:49
Детские медосмотры намерены упростить
-
22.01.2017 14:55
Вооружён и очень опасен: пьяные полицейские избили сотрудников кафе
Самое читаемое
-
11:24
Под Красноярском жестоко убили семью врачей
-
11:19
В Красноярске водитель не хотел пропускать скорую. ВИДЕО
-
10:48
20-летний водитель на иномарке насмерть сбил пешехода
-
10:47
СК возбудил уголовное дело в отношении россиян, причастных к деятельности «Правого сектора»
-
10:11
11-летняя москвичка устроила охоту на педофилов
-
09:09
В своей квартире заживо сгорел 63-летний мужчина
-
22.01.2017 14:55
Вооружён и очень опасен: пьяные полицейские избили сотрудников кафе
Последние комментарии
-
Аборты – запретить по закону?
-
Не предлагают запретить. Предлагают не поощрять. Это правильно. >>
-
-
В Волгограде противники перевода времени просят оставить всё как есть
-
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
Речь идет о переводе часов в летнее время с марта по октябрь на час вперед, а зимнее останется как ... >>
-
-
Песков выразил надежду, что Путин пойдет на новый президентский срок
-
По делу о гибели женщины в упавшем лифте в ЖК "Алые паруса" задержан механик
-
La población está repartida por los diferentes barrios, contando cada uno de ellos con un especial ... >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
Совершенно согласна с мнением вернуть ребенка в семью,как можно скорее.Женщина виновата только ... >>
-
-
Устроивший «танцующий» свадебный кортеж полицейский уволен из органов
-
Они демонстрируют свое доминирование в столице России. Они считают, что они - главные. Если не ставить ... >>
-