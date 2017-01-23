Под Красноярском жестоко убили семью врачей Печать
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23.01.2017 11:24

В Красноярске жестоко убили семью врачей

Трагедия, к которой может быть причастен близкий родственник семьи, произошла 22 января в посёлке Шушенское Красноярского Края.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по региону, минувшим вечером в одном из частных домов посёлка были обнаружены тела 64-летней женщины-кардиолога и её 35-летнего сына-стоматолога.

Как оказалось, жертвам нанесли многочисленные рубленные раны головы. По данным следствия, убийство мог совершить 23-летний человек, являющийся сыном и братом погибших. Подозреваемый страдает психическим заболеванием.

Известно, что после инцидента мужчина покинул дом и в настоящее время скрывается.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого, устанавливаются обстоятельства, совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», сообщили в ведомстве.


Лилия Финько

Фото: архив СК РФ

 

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