

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по региону, минувшим вечером в одном из частных домов посёлка были обнаружены тела 64-летней женщины-кардиолога и её 35-летнего сына-стоматолога.

Как оказалось, жертвам нанесли многочисленные рубленные раны головы. По данным следствия, убийство мог совершить 23-летний человек, являющийся сыном и братом погибших. Подозреваемый страдает психическим заболеванием.

Известно, что после инцидента мужчина покинул дом и в настоящее время скрывается.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого, устанавливаются обстоятельства, совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», сообщили в ведомстве.



Лилия Финько

Фото: архив СК РФ