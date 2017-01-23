Хакеры разместили в Twitter NYT сообщение об атаке РФ на США

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на телекомпанию CNN, злоумышленники опубликовали сообщение, в котором говорится, что "Россия будет атаковать Соединенные Штаты с помощью ракет". После появления ложный "твит" вскоре был удален.

Отметим, что хакеры взломали не только основную страницу американской газеты в Twitter, но и дополнительный аккаунт, где обычно размещаются ссылки на видеосюжеты, подготовленные сотрудниками NYT.

Впоследствии представители NYT разместили сообщение, в котором указали, что американское издание расследует хакерский взлом.

"Мы удалили серию "твитов", которые были ранее опубликованы с этого аккаунта без нашего разрешения. Мы проводим расследование ситуации", - говорится в сообщении.

Надира Коннова