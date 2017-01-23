Группа лже-экстрасенсов обманула россиян на 13 миллионов рублей

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, причастных к мошенничеству в сфере оказания парапсихологических и экстрасенсорных услуг.

По данным следствия, участники группы в своей рекламе обещали гражданам решить проблемы в различных жизненных ситуациях.

Когда клиент звонил мошенникам первый раз, они сообщали ему о грядущих неизбежных тяжелых событиях в жизни, которые могут закончиться смертью. Клиенту советовали срочно посетить экстрасенса, целителя или парапсихолога указанной фирмы.

На платном приеме доверчивых граждан убеждали в необходимости приобретения ритуальных вещей, без которых сеанс не окажет положительного эффекта.

Дальше экстрасенс заявлял, что у клиента слишком плохое энергетическое поле, которое требует повторного платного сеанса.

Таким образом с января 2014 года по октябрь 2015 года злоумышленники обманули более 50 россиян. Всего обманом лже-целители «заработали» больше 13 миллион рублей.

Преступники были задержаны в октябре 2015 года в Москве. На данный момент 7 участников заключены под стражу. В отношении остальных действует домашний арест и подписка о невыезде.За данное преступление всем участникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress