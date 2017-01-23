Посетители питейного заведения устроили побоище

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, утром 21 января в больницу от одного из питейных заведений города Волжского с телесными повреждениями и переломом был доставлен 46-летний местный житель. Медики незамедлительно сообщили в полицию о травмах явно криминального характера.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в совершенном преступлении. Злоумышленником оказался 21-летний учащийся одного из местных техникумов. В содеянном парень сознался.

Полиция установила, что в то утро между потерпевшим и группой молодых людей - посетителями питейного заведения - произошел конфликт из-за очереди за алкоголем. На улице они устроили драку, в результате которой мужчина и получил телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России