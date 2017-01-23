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|В Волгограде горит склад мебельной фабрики
|Скандалы и ЧП Волгоград
|23.01.2017 13:04
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- По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, - сообщил глава пресс-службы МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.
Причиной возникновения пожара займутся эксперты.
Лилия Финько
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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