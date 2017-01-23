В Волгограде горит склад мебельной фабрики Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
23.01.2017 13:04

В Волгограде горит склад мебельной фабрики

Сегодня, 23 января, в складском помещении, расположенном на Шоссе Авиаторов в Дзержинском произошло крупное возгорание.


На момент прибытия пожарных, бушующим пламенем было охвачена площадь 20х60 кв. метров. Пожар уничтожил столярные заготовки. В 12:40 огонь был локализован.

- По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, - сообщил глава пресс-службы МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

Причиной возникновения пожара займутся эксперты.

Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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