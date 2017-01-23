Мужчина ударил беременную женщину из-за парковки Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
23.01.2017 13:45

Мужчина ударил беременную женщину из-за парковки

Инцидент произошел в центре Москвы на улице Фридриха Энгельса. Мужчина ударил беременную женщину, посчитав, что та неправильно припарковала свой автомобиль.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на сайт столичного главка МВД, по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью 31-летней беременной женщины полиция в отношении безработного жителя Москвы возбудила уголовное дело.

Правоохранителям женщина заявила, что мужчина нанес ей телесные повреждения на парковке за то, что её автомобиль помешал ему проехать. Беременная женщина попыталась возразить на это, однако неожиданно мужчина её ударил.

Подозреваемым в нападении оказался 30-летний безработный москвич. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru