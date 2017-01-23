Мужчина ударил беременную женщину из-за парковки

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на сайт столичного главка МВД, по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью 31-летней беременной женщины полиция в отношении безработного жителя Москвы возбудила уголовное дело.

Правоохранителям женщина заявила, что мужчина нанес ей телесные повреждения на парковке за то, что её автомобиль помешал ему проехать. Беременная женщина попыталась возразить на это, однако неожиданно мужчина её ударил.

Подозреваемым в нападении оказался 30-летний безработный москвич. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России