Враги современной России: мнения экспертов
Как показывают опросы, большинство граждан считает, что у России на сегодняшний день существуют реал....
Музеи и спорткары. Кто финансирует главные проекты губернатора?
Несколько дней назад рядом со скандальной гостиницей на улице Краснознаменской началась новая стройк....
|Мужчина ударил беременную женщину из-за парковки
|Скандалы и ЧП Главные новости
|23.01.2017 13:45
|
Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на сайт столичного главка МВД, по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью 31-летней беременной женщины полиция в отношении безработного жителя Москвы возбудила уголовное дело.
Правоохранителям женщина заявила, что мужчина нанес ей телесные повреждения на парковке за то, что её автомобиль помешал ему проехать. Беременная женщина попыталась возразить на это, однако неожиданно мужчина её ударил.
Подозреваемым в нападении оказался 30-летний безработный москвич. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
14:47
Мастифы, доги и овчарки – не для содержания в квартирах
-
14:44
На территории крымского парка львов нашли труп мужчины
-
14:13
Сотрудник прокуратуры расстрелял девушку и парня за шум в подъезде
-
13:45
Мужчина ударил беременную женщину из-за парковки
-
13:19
Подследственным хотят разрешить покидать изолятор в случае смерти родных
-
13:04
В Волгограде горит склад мебельной фабрики
-
12:41
Посетители питейного заведения устроили побоище
-
12:08
Москвичам запретят держать дома крупных животных
-
12:02
Группа лже-экстрасенсов обманула россиян на 13 миллионов рублей
-
12:02
Хакеры разместили в Twitter NYT сообщение об атаке РФ на США
-
11:24
Под Красноярском жестоко убили семью врачей
-
11:19
В Красноярске водитель не хотел пропускать скорую. ВИДЕО
-
11:01
Санкции к России будут вечны, заявила глава МВФ
-
10:48
20-летний водитель на иномарке насмерть сбил пешехода
Самое читаемое
-
14:44
На территории крымского парка львов нашли труп мужчины
-
14:13
Сотрудник прокуратуры расстрелял девушку и парня за шум в подъезде
-
13:45
Мужчина ударил беременную женщину из-за парковки
-
13:04
В Волгограде горит склад мебельной фабрики
-
12:41
Посетители питейного заведения устроили побоище
-
12:02
Группа лже-экстрасенсов обманула россиян на 13 миллионов рублей
-
12:02
Хакеры разместили в Twitter NYT сообщение об атаке РФ на США
Последние комментарии
-
«Мираж» утаил от налоговой 28 млн рублей
-
Из средств массовой информации мы узнали, что в Ваш адрес было выдвинуто обвинение в неуплате налогов ... >>
-
-
В Волгограде противники перевода времени просят оставить всё как есть
-
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
Речь идет о переводе часов в летнее время с марта по октябрь на час вперед, а зимнее останется как ... >>
-
-
Песков выразил надежду, что Путин пойдет на новый президентский срок
-
Точно! Хватит воровать и брать взятки! И клеветать хватит! >>
-
-
По делу о гибели женщины в упавшем лифте в ЖК "Алые паруса" задержан механик
-
La población está repartida por los diferentes barrios, contando cada uno de ellos con un especial ... >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
Совершенно согласна с мнением вернуть ребенка в семью,как можно скорее.Женщина виновата только ... >>
-
-
Устроивший «танцующий» свадебный кортеж полицейский уволен из органов
-
Они демонстрируют свое доминирование в столице России. Они считают, что они - главные. Если не ставить ... >>
-