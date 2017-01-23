Сотрудник прокуратуры расстрелял девушку и парня за шум в подъезде Печать
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23.01.2017 14:13

Сотрудник прокуратуры расстрелял девушку и парня за шум в подъезде

Стрельба из травматического пистолета по молодым людям произошла в подъезде одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Уральских Рабочих в Верхней Пышме Свердловской области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по региону, по факту произошедшего организована доследственная проверка.

По данным следствия, вечером 20 января группа парней и девушек собрались в подъезде дома. Громкие разговоры молодёжи не понравились жильцам дома, вследствие чего один из них, оказавшийся сотрудником прокуратуры Кировограда, вышел на лестничную площадку и сделал замечание.

В итоге словесные разбирательства переросли в конфликт, полицейский начал стрелять по собравшимся, и двое из них - 17-летняя девушка и 18-летний парень получили огнестрельные ранения.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

«В отношении троих участников инцидента (двоих пострадавших от выстрела, а также сотрудника прокуратуры) проводятся судебно-медицинские экспертизы с целью установления тяжести причиненного вреда здоровью и наличия каких-либо телесных повреждений», - отметили в ведомстве.


Лилия Финько

Фото: архив СК РФ

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