Враги современной России: мнения экспертов
Как показывают опросы, большинство граждан считает, что у России на сегодняшний день существуют реал....
Музеи и спорткары. Кто финансирует главные проекты губернатора?
Несколько дней назад рядом со скандальной гостиницей на улице Краснознаменской началась новая стройк....
|Сотрудник прокуратуры расстрелял девушку и парня за шум в подъезде
|Скандалы и ЧП Главные новости
|23.01.2017 14:13
|
По данным следствия, вечером 20 января группа парней и девушек собрались в подъезде дома. Громкие разговоры молодёжи не понравились жильцам дома, вследствие чего один из них, оказавшийся сотрудником прокуратуры Кировограда, вышел на лестничную площадку и сделал замечание.
В итоге словесные разбирательства переросли в конфликт, полицейский начал стрелять по собравшимся, и двое из них - 17-летняя девушка и 18-летний парень получили огнестрельные ранения.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
«В отношении троих участников инцидента (двоих пострадавших от выстрела, а также сотрудника прокуратуры) проводятся судебно-медицинские экспертизы с целью установления тяжести причиненного вреда здоровью и наличия каких-либо телесных повреждений», - отметили в ведомстве.
Фото: архив СК РФ
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
14:47
Мастифы, доги и овчарки – не для содержания в квартирах
-
14:44
На территории крымского парка львов нашли труп мужчины
-
14:13
Сотрудник прокуратуры расстрелял девушку и парня за шум в подъезде
-
13:45
Мужчина ударил беременную женщину из-за парковки
-
13:19
Подследственным хотят разрешить покидать изолятор в случае смерти родных
-
13:04
В Волгограде горит склад мебельной фабрики
-
12:41
Посетители питейного заведения устроили побоище
-
12:08
Москвичам запретят держать дома крупных животных
-
12:02
Группа лже-экстрасенсов обманула россиян на 13 миллионов рублей
-
12:02
Хакеры разместили в Twitter NYT сообщение об атаке РФ на США
-
11:24
Под Красноярском жестоко убили семью врачей
-
11:19
В Красноярске водитель не хотел пропускать скорую. ВИДЕО
-
11:01
Санкции к России будут вечны, заявила глава МВФ
-
10:48
20-летний водитель на иномарке насмерть сбил пешехода
Самое читаемое
-
14:44
На территории крымского парка львов нашли труп мужчины
-
14:13
Сотрудник прокуратуры расстрелял девушку и парня за шум в подъезде
-
13:45
Мужчина ударил беременную женщину из-за парковки
-
13:04
В Волгограде горит склад мебельной фабрики
-
12:41
Посетители питейного заведения устроили побоище
-
12:02
Группа лже-экстрасенсов обманула россиян на 13 миллионов рублей
-
12:02
Хакеры разместили в Twitter NYT сообщение об атаке РФ на США
Последние комментарии
-
«Мираж» утаил от налоговой 28 млн рублей
-
Из средств массовой информации мы узнали, что в Ваш адрес было выдвинуто обвинение в неуплате налогов ... >>
-
-
В Волгограде противники перевода времени просят оставить всё как есть
-
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
Речь идет о переводе часов в летнее время с марта по октябрь на час вперед, а зимнее останется как ... >>
-
-
Песков выразил надежду, что Путин пойдет на новый президентский срок
-
Точно! Хватит воровать и брать взятки! И клеветать хватит! >>
-
-
По делу о гибели женщины в упавшем лифте в ЖК "Алые паруса" задержан механик
-
La población está repartida por los diferentes barrios, contando cada uno de ellos con un especial ... >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
Совершенно согласна с мнением вернуть ребенка в семью,как можно скорее.Женщина виновата только ... >>
-
-
Устроивший «танцующий» свадебный кортеж полицейский уволен из органов
-
Они демонстрируют свое доминирование в столице России. Они считают, что они - главные. Если не ставить ... >>
-