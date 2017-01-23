На территории крымского парка львов нашли труп мужчины Печать
Скандалы и ЧП
23.01.2017 14:44

На территории крымского парка львов нашли труп мужчины

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 29-летнего мужчины от телесных повреждений.

На прошлой неделе в подсобном помещении на территории парка львов «Тайган» был найден мертвым 29-летний мужчина. На его теле были обнаружены серьезные повреждения.

По данному факту Следственный комитет по Республике Крым возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования назначено проведение судебных экспертиз, которые покажут, погиб ли мужчина в результате нападения животного или нет.

Для справки:

Парк львов «Тайган» - крупнейший в Европе питомник львов и других видов животных. На территории парка проживает 60 львов, 40 тигров и больше сотни других животных. Занимает 32 гектара, где 20 га отведено только для сафари-парка со львами.

Юлия Соболева
Фото: блог руководителя парка Олега Зубкова

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