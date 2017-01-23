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|35-летний житель области идет под суд за избиение врача
|Скандалы и ЧП Волгоград
|23.01.2017 16:03
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 21 декабря 2016 года в 20:30 неработающий, ранее судимый за грабеж мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из больниц Волжского ударил 36-летнего врача-травматолога, а затем скрылся. Эксперты сделали заключение, что медработник получил травмы средней тяжести.
Накануне злоумышленника удалось задержать. В содеянном мужчина сознался. Теперь ему грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Надира Коннова
ФОТО: МВД России
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