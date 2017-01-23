35-летний житель области идет под суд за избиение врача Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
23.01.2017 16:03

35-летний житель области идет под суд за избиение врача

Дознаватели города Волжского возбудили и расследуют уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Среднеахтубинского района, который подозревается в причинения телесных повреждений врачу.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 21 декабря 2016 года в 20:30 неработающий, ранее судимый за грабеж мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из больниц Волжского ударил 36-летнего врача-травматолога, а затем скрылся. Эксперты сделали заключение, что медработник получил травмы средней тяжести.

Накануне злоумышленника удалось задержать. В содеянном мужчина сознался. Теперь ему грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России

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