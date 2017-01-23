Враги современной России: мнения экспертов
Как показывают опросы, большинство граждан считает, что у России на сегодняшний день существуют реал....
Музеи и спорткары. Кто финансирует главные проекты губернатора?
Несколько дней назад рядом со скандальной гостиницей на улице Краснознаменской началась новая стройк....
|В Волгограде задерживают соцвыплаты «по техническим причинам»
|Скандалы и ЧП Волгоград
|23.01.2017 16:56
|
Корреспондент ИА «СоцИнформБюро» попытался выяснить причину задержек. И начались его телефонные «мытарства».
Дозвонившись в приёмную волгоградской государственной службы занятости, корреспондент был отправлен в бухгалтерию учреждения. Оттуда — к главному бухгалтеру, которая сдержанно сообщила о блокировке расчётного счёта и направила в приёмную, наотрез отказавшись вдаваться в подробности.
В приёмной решили было соединить с руководством, но в последний момент почему-то передумали и снова отправили к главному бухгалтеру. Иванова Лариса Витальевна звонку явно не обрадовалась и начала разговор с откровенного допроса:
- Вы кто? Вы газета или кто? Что значит «информационное агентство»? Мне это ни о чём не говорит. Кого вы информируете? - задавала один за другим вопросы главный финансист службы занятости.
- Информируем население. А это имеет значение? - задал встречный вопрос корреспондент.
- Для меня никакого значения это не имеет! Я уже объяснила, что у нас выплаты приостановлены по техническим причинам. Все выплаты, не только пособия, все выплаты приостановлены. Заблокирован расчётный счёт, - «отрезала» Лариса Витальевна.
Поиски причин были продолжены. В городской администрации также не смогли помочь.
- Мы не занимаемся пособиями и льготами. Звоните в региональные органы, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Корреспондент последовал совету и дозвонился до областного комитета по труду и занятости населения. В приёмной облкомтруда отправили в отдел, занимающийся выплатами пособий. А в этом отделе, удивившись, что имеется факт задержек пособий, — к главному бухгалтеру Комитета.
Однако дозвониться до Бариновой Светланы Дмитриевны не удалось в течении нескольких часов, так как, по информации её коллег, финансист уехала по служебным делам.
Таким образом точные причины задержек выплат остались неизвестны, кроме, конечно, тех, что были озвучены представителем службы занятости.
Однако, с трудом верится, что сотни безработных волгоградцев смогут понять «технические причины» и простить волгоградские органы, которые не в состоянии объяснить основания не платить населению законные социальные пособия.
Фото: globallookpress
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
17:04
С 1 февраля пенсионеры начнут получать на 5,4% больше
-
16:56
В Волгограде задерживают соцвыплаты «по техническим причинам»
-
16:03
35-летний житель области идет под суд за избиение врача
-
15:20
В сети обсуждают роскошную жизнь и патриотизм Стаса Михайлова
-
14:44
На территории крымского парка львов нашли труп мужчины
-
14:13
Сотрудник прокуратуры расстрелял девушку и парня за шум в подъезде
-
13:45
Мужчина ударил беременную женщину из-за парковки
-
13:19
Подследственным хотят разрешить покидать изолятор в случае смерти родных
-
13:04
В Волгограде горит склад мебельной фабрики
-
12:41
Посетители питейного заведения устроили побоище
-
12:08
Москвичам запретят держать дома крупных животных
-
12:02
Группа лже-экстрасенсов обманула россиян на 13 миллионов рублей
-
12:02
Хакеры разместили в Twitter NYT сообщение об атаке РФ на США
-
11:24
Под Красноярском жестоко убили семью врачей
Самое читаемое
-
16:56
В Волгограде задерживают соцвыплаты «по техническим причинам»
-
16:03
35-летний житель области идет под суд за избиение врача
-
14:44
На территории крымского парка львов нашли труп мужчины
-
14:13
Сотрудник прокуратуры расстрелял девушку и парня за шум в подъезде
-
13:45
Мужчина ударил беременную женщину из-за парковки
-
13:04
В Волгограде горит склад мебельной фабрики
-
12:41
Посетители питейного заведения устроили побоище
Последние комментарии
-
В Волгограде противники перевода времени просят оставить всё как есть
-
Время необходимо срочно переводить! >>
-
Сколько же недопустимое содержимоеотов тут требуют оставить все как есть. >>
-
-
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
Речь идет о переводе часов в летнее время с марта по октябрь на час вперед, а зимнее останется как ... >>
-
-
Песков выразил надежду, что Путин пойдет на новый президентский срок
-
Точно! Хватит воровать и брать взятки! И клеветать хватит! >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
Устроивший «танцующий» свадебный кортеж полицейский уволен из органов
-
Они демонстрируют свое доминирование в столице России. Они считают, что они - главные. Если не ставить ... >>
-