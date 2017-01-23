В Волгограде задерживают соцвыплаты «по техническим причинам»



В редакцию ИА «СоцИнформБюро» обратилась молодая волгоградка, зарегистрированная в центре занятости населения. Девушка поведала, что уже неделю не получает пособие по безработице. В центре объяснили задержку банально — отсутствием денег.

Корреспондент ИА «СоцИнформБюро» попытался выяснить причину задержек. И начались его телефонные «мытарства».

Дозвонившись в приёмную волгоградской государственной службы занятости, корреспондент был отправлен в бухгалтерию учреждения. Оттуда — к главному бухгалтеру, которая сдержанно сообщила о блокировке расчётного счёта и направила в приёмную, наотрез отказавшись вдаваться в подробности.

В приёмной решили было соединить с руководством, но в последний момент почему-то передумали и снова отправили к главному бухгалтеру. Иванова Лариса Витальевна звонку явно не обрадовалась и начала разговор с откровенного допроса:

- Вы кто? Вы газета или кто? Что значит «информационное агентство»? Мне это ни о чём не говорит. Кого вы информируете? - задавала один за другим вопросы главный финансист службы занятости.

- Информируем население. А это имеет значение? - задал встречный вопрос корреспондент.

- Для меня никакого значения это не имеет! Я уже объяснила, что у нас выплаты приостановлены по техническим причинам. Все выплаты, не только пособия, все выплаты приостановлены. Заблокирован расчётный счёт, - «отрезала» Лариса Витальевна.

Поиски причин были продолжены. В городской администрации также не смогли помочь.

- Мы не занимаемся пособиями и льготами. Звоните в региональные органы, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Корреспондент последовал совету и дозвонился до областного комитета по труду и занятости населения. В приёмной облкомтруда отправили в отдел, занимающийся выплатами пособий. А в этом отделе, удивившись, что имеется факт задержек пособий, — к главному бухгалтеру Комитета.

Однако дозвониться до Бариновой Светланы Дмитриевны не удалось в течении нескольких часов, так как, по информации её коллег, финансист уехала по служебным делам.

Таким образом точные причины задержек выплат остались неизвестны, кроме, конечно, тех, что были озвучены представителем службы занятости.

Однако, с трудом верится, что сотни безработных волгоградцев смогут понять «технические причины» и простить волгоградские органы, которые не в состоянии объяснить основания не платить населению законные социальные пособия.



Лилия Финько

Фото: globallookpress