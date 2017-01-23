В Новосибирском аэропорту сел самолет с неисправным шасси

Сегодня в аэропорту Толмачево для осуществления дозаправки сел пассажирский Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air, летевший из Пхукета в Самару. На борту судна находилось 116 пассажиров и 7 членов экипажа.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Западно-Сибирского Следственного отдела СК на транспорте, после дозаправки у самолета были обнаружены повреждения.

Оказалось, что одна из стоек шасси была частично разрушена. Кроме того, незначительные повреждения имелись на акустической панели двигателя и на закрылке.

В результате запланированный вылет в самарский аэропорт пришлось отменить. По факту разрушения самолета в настоящее время проводится проверка. В Самару пассажиров доставит дополнительный рейс.

Юлия Соболева

Фото: Azur Air