Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в полицию поступил звонок от жителя Кировского района. Мужчина сообщил, что стал очевидцем того, как неизвестный пытается снять аккумулятор с припаркованной возле дома по улице Зоологической автомашины "КАМАЗ".

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ППС и оперуполномоченные уголовного розыска. По горячим следам злоумышленник был задержан. Им оказался 29-летний ранее судимый неработающий волгоградец.

В оношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража". За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Надира Коннова

ФОТО: МЧС России