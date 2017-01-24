Безработного волгоградца задержали при попытке снять аккумулятор с "КАМАЗа" Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
24.01.2017 09:25

Безработного волгоградца задержали при попытке снять аккумулятор с

Злоумышленник был пойман при попытке кражи аккумулятора из автомашины в Кировском районе города Волгограда.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в полицию поступил звонок от жителя Кировского района. Мужчина сообщил, что стал очевидцем того, как неизвестный пытается снять аккумулятор с припаркованной возле дома по улице Зоологической автомашины "КАМАЗ".

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ППС и оперуполномоченные уголовного розыска. По горячим следам злоумышленник был задержан. Им оказался 29-летний ранее судимый неработающий волгоградец.

В оношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража". За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Надира Коннова
ФОТО: МЧС России

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