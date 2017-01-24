В лобовом ДТП пострадали двое детей

Авария, серьёзно покалечившая двоих детей, мужчину и женщину, произошла 23 января в 09:15 в Киквидзенском районе Волгоградской области.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, накануне 37-летняя женщина за рулём «ВАЗ-2114» следовала по дороге «Самойловка – Шумилинская». На 64 километре трассы автоледи выехала на встречную полосу и столкнулась столкновение с внедорожником «Mitsubishi Pajero». От удара кроссовер выехал на обочину и опрокинулся. В результате аварии водитель «четырнадцатой», 43-летний водитель кроссовера и его двое пассажиров: 9-летняя девочка и 16-летний подросток получили тяжёлые травмы. В настоящий момент все пострадавшие находятся в больнице. По факту случившегося организована проверка.

Лилия Финько < Предыдущая Следующая >