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|В Киеве напечатали карту Украины с российским Крымом
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|24.01.2017 10:55
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Как стало известно "СоцИнформБюро", в типографии эти карты были напечатаны для детской развивающей географической игры. В типографии начали оправдываться, "ошибка" произошла по недосмотру дизайнера. Причем, "ошибка" только в русскоязычной версии игры для малышей "Страны+Флаги+Столицы", а в украинском варианте, якобы "всё указано верно".
По словам представителя киевского предприятия, "уже материалы перепечатываются".
К слову, на сайте "Вундеркинда с пеленок" приводится только украинский вариант карты, а русскую версию посмотреть нельзя.
Напомним, весной будет уже три года, как Крым вернулся в состав России. На Украине до сих пор не могут признать этот факт и весьма болезненно реагируют даже на изображение Крыма российским.
Надира Коннова
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