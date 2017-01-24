В Киеве напечатали карту Украины с российским Крымом Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
24.01.2017 10:55

В Киеве напечатали карту Украины с российским Крымом

На прилавках магазинов города Харькова появились карты Украины с Крымом в составе России, напечатанные на предприятии "Вундеркинд с пеленок" в Киеве.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в типографии эти карты были напечатаны для детской развивающей географической игры. В типографии начали оправдываться, "ошибка" произошла по недосмотру дизайнера. Причем, "ошибка" только в русскоязычной версии игры для малышей "Страны+Флаги+Столицы", а в украинском варианте, якобы "всё указано верно".

По словам представителя киевского предприятия, "уже материалы перепечатываются".

К слову, на сайте "Вундеркинда с пеленок" приводится только украинский вариант карты, а русскую версию посмотреть нельзя.

Напомним, весной будет уже три года, как Крым вернулся в состав России. На Украине до сих пор не могут признать этот факт и весьма болезненно реагируют даже на изображение Крыма российским.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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