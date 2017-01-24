Россиянке грозит пожизненный срок за кокаин в желудке Печать
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24.01.2017 11:16

Россиянке грозит пожизненный срок за кокаин в желудке

В аэропорту Бангкока задержана гражданка России, у которой в желудке обнаружено десяток резиновых капсул, наполненных наркотиком. Молодой женщине грозит пожизненное заключение.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 32-летняя россиянка прибыла в Таиланд из Бразилии 17 января. Её нервное поведение стало основанием для тщательного досмотра и рентгеновского исследования, которое и подтвердило факт наличия в желудке контрабандистки наркотики.

Сейчас россиянке оказывается необходимая консульская поддержка. В настоящий момент задержанная находится под стражей.

По закону Таиланда россиянке грозит наказание в виде пожизненного заключения.


Лилия Финько

Фото: архив СК РФ

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