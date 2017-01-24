Чиновника областной администрации арестовали при получении взятки

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, следователями возбуждено уголовное дело в отношении завсектором контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции комитета промышленности и торговли администрации Волгоградской области 34-летнего Р. Самороковского и его подчиненного по статье "Получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Установлено, что в июне прошлого года Самороковскому, курировавшему деятельность потребительского рынка на территории региона, стало известно о том, что один из местных предпринимателей намеревается открыть бизнес по продаже алкоголя. Коммерсант интересовался у компетентных должностных лиц перечнем документов, которые необходимы для такого вида деятельности.

Саморковский решил воспользоваться ситуацией и "разрешить" предпринимателю не тратить время на получение лицензии взамен на ежемесячное денежное вознаграждение. За это начальник отдела обещал не привлекать торговца к административной ответственности и оказывать всяческое покровительство в предпринимательстве.

- Чиновник при этом пояснил, что деньги необходимо передавать через специалиста его отдела, который также будет оказывать содействие в процветании бизнеса. С июня 2016 года и по январь 2017 коммерсант в общей сложности "заплатил" своим благодетелям 100 тысяч рублей, - сообщила "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Преступную деятельность чиновников удалось пресечь оперативными сотрудниками регионального УФСБ России, а также отделом экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД России.

В настоящее время Саморковский задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Его подчиненный скрылся и объявлен в розыск.

Оба подозреваемых в получении взятки уже уволены председателем комитета промышленности и торговли Романом Бековым.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование данного уголовного дела продолжается.

Надира Коннова

ФОТО: СК России