Чиновника областной администрации арестовали при получении взятки Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
24.01.2017 11:45

Чиновника областной администрации арестовали при получении взятки

В Волгограде задержали начальника отдела областной администрации Романа Самороковского и его подчиненного при получении взятки.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, следователями возбуждено уголовное дело в отношении завсектором контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции комитета промышленности и торговли администрации Волгоградской области 34-летнего Р. Самороковского и его подчиненного по статье "Получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Установлено, что в июне прошлого года Самороковскому, курировавшему деятельность потребительского рынка на территории региона, стало известно о том, что один из местных предпринимателей намеревается открыть бизнес по продаже алкоголя. Коммерсант интересовался у компетентных должностных лиц перечнем документов, которые необходимы для такого вида деятельности.

Саморковский решил воспользоваться ситуацией и "разрешить" предпринимателю не тратить время на получение лицензии взамен на ежемесячное денежное вознаграждение. За это начальник отдела обещал не привлекать торговца к административной ответственности и оказывать всяческое покровительство в предпринимательстве.

- Чиновник при этом пояснил, что деньги необходимо передавать через специалиста его отдела, который также будет оказывать содействие в процветании бизнеса. С июня 2016 года и по январь 2017 коммерсант в общей сложности "заплатил" своим благодетелям 100 тысяч рублей, - сообщила "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Преступную деятельность чиновников удалось пресечь оперативными сотрудниками регионального УФСБ России, а также отделом экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД России.

В настоящее время Саморковский задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Его подчиненный скрылся и объявлен в розыск.

Оба подозреваемых в получении взятки уже уволены председателем комитета промышленности и торговли Романом Бековым.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование данного уголовного дела продолжается.

Надира Коннова
ФОТО: СК России

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru