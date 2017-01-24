По Волгоградом отец избил сына за отказ учить буквы

13 января 2017 года в полицию обратилась воспитательница одного из дошкольных учреждений Светлоярского района. Женщина рассказала, что обнаружила на теле одного из воспитанников следы побоев. Приехавшие в детский сад медики зафиксировали наличие серьезных гематом.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в ходе расследования выяснилось, что 4-летнего малыша избивал собственный отец.

Когда сотрудники полиции пришли к мужчине, он сразу сознался в содеянном. Правоохранителям отец рассказал, что бил ребенка в воспитательных целях. Мальчик якобы отказывался учиться писать буквы.

Сейчас в отношении отца возбуждено уголовное дело по статье «Побои». За жестокие воспитательные меры по отношению к несовершеннолетнему ему грозит до 2-х лет тюремного заключения.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress