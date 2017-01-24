

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как установили следователи, в ночь с 23 на 24 января в одном из частных домов, расположенных в Индустриальном районе Хабаровска, произошёл пожар.

Прибывшие пожарные не сразу подъехали к объятому пламенем дому, так как на их пути оказался горящий микроавтобус.

Когда спасатели потушили автомобиль и дом, в помещении были обнаружены тела трёх погибших: 33-летней женщины и её дочерей четырёх и двух лет. В сарае, расположенном во дворе, было найдено тело 82-летней женщины с признаками насильственной смерти.

В настоящее время задержан подозреваемый в совершении убийства: 36-летний хозяин дома. Погибшие девочки приходились ему родными дочерьми, 33-женщина — супругой, а пенсионерка — бабушкой.

«Мужчина находится в неадекватном состоянии, он не может внятно объяснить, что произошло, его одежда сильно пахнет гарью», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас специалисты назначили четыре судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническую экспертизу для восстановления полной картины произошедшего.



Лилия Финько

Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю