Сайт учил заключённых проносить запрещённые предметы

По судебному решению заблокирован интернет-ресурс, на котором содержалась информация о способах проноса в колонии запрещённые предметы.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в прокуратуре Волгоградской области, сотрудники ведомства в процессе мониторинга интернета, обнаружили сайт с инструкциями для осуждённых. Среди информации были советы, как пронести и спрятать мобильный телефон, алкоголь, наркотики и т.д. Представители прокуратуры направили иск во Фроловский городской суд Волгоградской области (по месту выявления нарушения с требованием заблокировать данный ресурс. Суд принял решение запретить доступ к сайту. Непосредственная блокировка сайта будет осуществляться Роскомнадзором.

Лилия Финько Фото: архив МВД РФ Следующая >