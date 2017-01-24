Сайт учил заключённых проносить запрещённые предметы Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
24.01.2017 14:09

Сайт учил заключённых проносить запрещённые предметы

По судебному решению заблокирован интернет-ресурс, на котором содержалась информация о способах проноса в колонии запрещённые предметы.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в прокуратуре Волгоградской области, сотрудники ведомства в процессе мониторинга интернета, обнаружили сайт с инструкциями для осуждённых.

Среди информации были советы, как пронести и спрятать мобильный телефон, алкоголь, наркотики и т.д.

Представители прокуратуры направили иск во Фроловский городской суд Волгоградской области (по месту выявления нарушения с требованием заблокировать данный ресурс. Суд принял решение запретить доступ к сайту.

Непосредственная блокировка сайта будет осуществляться Роскомнадзором.


Лилия Финько

Фото: архив МВД РФ

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