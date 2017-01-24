Парень разбился при попытке пройтись по проводам Печать
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24.01.2017 16:45

Парень разбился при попытке пройтись по электропроводам

20-летний житель Курска попытался перебраться по электропроводам, протянутыми между двумя девятиэтажными домами на высоте 30 метров. Парень погиб, сорвавшись вниз.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», трагедия произошла сегодня около 11:00 на Майском бульваре города. Случайные прохожие заметили, как неизвестный переходит по натянутым электрическим проводам. Пройдя около половины пути, молодой курянин сорвался вниз на землю. Падение с большой высоты не оставило шансов «канатоходцу» — он погиб.

Курск. Парень на проводах

В настоящее время следователи установили личность погибшего. Им оказался Фёдор Р., проживавший на улице Советской города Курска.

«Родители погибшего пояснили, что сын употреблял наркотики, однако причину таких его необдуманных действий не знают», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курской области.

Известно, что два назад Фёдор отметил своё двадцатилетие.

По факту случившегося организована доследственная проверка.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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