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|24.01.2017 16:45
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В настоящее время следователи установили личность погибшего. Им оказался Фёдор Р., проживавший на улице Советской города Курска.
«Родители погибшего пояснили, что сын употреблял наркотики, однако причину таких его необдуманных действий не знают», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курской области.
Известно, что два назад Фёдор отметил своё двадцатилетие.
По факту случившегося организована доследственная проверка.
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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