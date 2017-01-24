

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», трагедия произошла сегодня около 11:00 на Майском бульваре города. Случайные прохожие заметили, как неизвестный переходит по натянутым электрическим проводам. Пройдя около половины пути, молодой курянин сорвался вниз на землю. Падение с большой высоты не оставило шансов «канатоходцу» — он погиб.

В настоящее время следователи установили личность погибшего. Им оказался Фёдор Р., проживавший на улице Советской города Курска.

«Родители погибшего пояснили, что сын употреблял наркотики, однако причину таких его необдуманных действий не знают», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курской области.

Известно, что два назад Фёдор отметил своё двадцатилетие.

По факту случившегося организована доследственная проверка.



Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"