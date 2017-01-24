Враги современной России: мнения экспертов
Как показывают опросы, большинство граждан считает, что у России на сегодняшний день существуют реал....
Волгоградцы против массового закрытия библиотек
Власти решили "оптимизировать" муниципальные учреждения культуры путем закрытия в городе несколько в....
|Доктор Зло: глава реабилитационного центра похищал наркоманов
|Скандалы и ЧП
|24.01.2017 17:07
|
Сегодня новосибирский суд вынес приговор 28-летнему директору центра реабилитации и профилактики форм негативной зависимости «Твое право на жизнь» Султану Кенжаеву. Он был признан виновным по статье "Похищение и незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
По данным следствия, в период с сентября 2014 года по июль 2015 Кенжаев вместе с двумя знакомыми в Новосибирске похищали людей, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью. Всех похищенных преступники вывозили за город в реабилитационный центр.
Там алкоголики и наркоманы содержались в специальных закрытых помещениях. Двери и окна в центре были оборудованы замками и металлическими конструкциями, чтобы «пациенты» не смогли сбежать.
Каждого наркозависимого сотрудники Центра силой заставляли подписывать документы о добровольном согласии на лечение. Родственников похищенных работники Центра вводили в заблуждение. Им сообщали, что отказ от общения с близкими – это часть реабилитации. Кроме того, за «лечение» с них требовали по 15 тысяч в месяц.
В результате пострадавшими от рук Доктора Зло были признаны 7 человек. Их удерживали в закрытых помещениях, пока в реабилитационный центр не нагрянули сотрудники ФСБ по Новосибирской области. На месте преступления удалось задержать только Кенжаева, его подельники сумели скрыться.
Расследование данного уголовного дела составило для Следственного комитета особую сложность, поскольку злоумышленники тщательно планировали каждое преступление. Граждан похищали в разных районах города, предварительно хорошо разузнав в каждом.
Приговором суда главе центра «Твое право на жизнь» было назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщники на данный момент не найдены. Они объявлены в розыск.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
17:47
Российские модели портят имидж дубайского пятизвездочного отеля
-
17:07
Доктор Зло: глава реабилитационного центра похищал наркоманов
-
16:45
Парень разбился при попытке пройтись по проводам
-
16:01
Волгоградцы против массового закрытия библиотек
-
15:57
В Волгограде мужчина скрывал дочь от бывшей супруги
-
15:37
Губернаторов обяжут считать деньги чиновников
-
15:22
Система tax free может появиться в Москве в ближайшее время
-
15:14
Вирус гриппа охватил почти полстраны
-
14:48
В Красноармейском районе больше суток не будет воды
-
14:18
В Волгограде планируется снос 900 киосков и павильонов
-
14:09
Сайт учил заключённых проносить запрещённые предметы
-
13:39
С 1 февраля каждый гражданин сможет получить «дальневосточный гектар»
-
13:35
"Союзмультфильм" собирается продолжить историю о Малыше и Карлсоне
-
13:11
В Хабаровске задержан подозреваемый в убийстве своих детей, жены и бабушки
Самое читаемое
-
17:07
Доктор Зло: глава реабилитационного центра похищал наркоманов
-
16:45
Парень разбился при попытке пройтись по проводам
-
14:09
Сайт учил заключённых проносить запрещённые предметы
-
13:11
В Хабаровске задержан подозреваемый в убийстве своих детей, жены и бабушки
-
12:51
По Волгоградом отец избил сына за отказ учить буквы
-
11:45
Чиновника областной администрации арестовали при получении взятки
-
11:16
Россиянке грозит пожизненный срок за кокаин в желудке
Последние комментарии
-
В Волгограде задерживают соцвыплаты «по техническим причинам»
-
Забыть нельзя вернуться невозможно. >>
-
-
В Волгограде противники перевода времени просят оставить всё как есть
-
Мизулина предложила ввести пожизненное заключение для учителей за растление малолетних
-
Благими намерениями устлан путь в ад. Некоторые девушки и в 20 лет не готовы выйти замуж. А другим в ... >>
-
-
Песков выразил надежду, что Путин пойдет на новый президентский срок
-
Нужен президент, который займется экономикой, а не только внешней политикой. И реально снизит ... >>
-
-
По делу о гибели женщины в упавшем лифте в ЖК "Алые паруса" задержан механик
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины