Сегодня новосибирский суд вынес приговор 28-летнему директору центра реабилитации и профилактики форм негативной зависимости «Твое право на жизнь» Султану Кенжаеву. Он был признан виновным по статье "Похищение и незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

По данным следствия, в период с сентября 2014 года по июль 2015 Кенжаев вместе с двумя знакомыми в Новосибирске похищали людей, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью. Всех похищенных преступники вывозили за город в реабилитационный центр.

Там алкоголики и наркоманы содержались в специальных закрытых помещениях. Двери и окна в центре были оборудованы замками и металлическими конструкциями, чтобы «пациенты» не смогли сбежать.

Каждого наркозависимого сотрудники Центра силой заставляли подписывать документы о добровольном согласии на лечение. Родственников похищенных работники Центра вводили в заблуждение. Им сообщали, что отказ от общения с близкими – это часть реабилитации. Кроме того, за «лечение» с них требовали по 15 тысяч в месяц.

В результате пострадавшими от рук Доктора Зло были признаны 7 человек. Их удерживали в закрытых помещениях, пока в реабилитационный центр не нагрянули сотрудники ФСБ по Новосибирской области. На месте преступления удалось задержать только Кенжаева, его подельники сумели скрыться.

Расследование данного уголовного дела составило для Следственного комитета особую сложность, поскольку злоумышленники тщательно планировали каждое преступление. Граждан похищали в разных районах города, предварительно хорошо разузнав в каждом.

Приговором суда главе центра «Твое право на жизнь» было назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщники на данный момент не найдены. Они объявлены в розыск.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress