Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Коммерсант", в правоохранительных органах рассказали, что топ-менеджера арестовали по делу о госизмене. По мнению издания, арест, возможно, связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова.

Два собеседника издания назвали Сергея Михайлова одним из ключевых сотрудников ЦИБ, который "по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране".

В настоящее время правоохранители проверяют информацию о том, что сотрудник ФСБ получил крупную сумму денег от представителя иностранного государства. Посредником в этом деле выступил менеджер одной российской компании, который специализируется на компьютерной безопасности.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress