СМИ: По делу о госизмене арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Печать
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25.01.2017 09:18

СМИ: По делу о госизмене арестован топ-менеджер

о делу о госизмене арестовали топ-менеджера "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова. Он являлся консультантом правоохранительных органов по безопасности информационных технологий.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Коммерсант", в правоохранительных органах рассказали, что топ-менеджера арестовали по делу о госизмене. По мнению издания, арест, возможно, связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова.

Два собеседника издания назвали Сергея Михайлова одним из ключевых сотрудников ЦИБ, который "по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране".

В настоящее время правоохранители проверяют информацию о том, что сотрудник ФСБ получил крупную сумму денег от представителя иностранного государства. Посредником в этом деле выступил менеджер одной российской компании, который специализируется на компьютерной безопасности.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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