

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, накануне в 08:10 селяне сообщили в пожарную службу о возгорании одного из домов на улице Кирова.

Прибывшие пожарные справились с огнём к 08:28. При обходе сгоревшего помещения было обнаружено тело погибшей 70-летней хозяйки дома.

Вероятная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.



Лилия Финько

Фото: архив МЧС РФ