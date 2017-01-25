Пожар под Волгоградом унёс жизнь пожилой женщины Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
25.01.2017 09:51

Пожар унёс жизнь пожилой женщины

Трагедия произошла 24 января в селе Кислово Быковского района Волгоградской области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, накануне в 08:10 селяне сообщили в пожарную службу о возгорании одного из домов на улице Кирова.

Прибывшие пожарные справились с огнём к 08:28. При обходе сгоревшего помещения было обнаружено тело погибшей 70-летней хозяйки дома.

Вероятная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.


Лилия Финько

Фото: архив МЧС РФ

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru