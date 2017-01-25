В США выдвинут иск против Сбербанка и Германа Грефа "о рейдерском захвате" Печать
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25.01.2017 10:03

В США выдвинут иск против Сбербанка и Германа Грефа

Иск на сумму $750 выдвинут в США против Сбербанка и председателя правления финансовой организации Германа Грефа, а также ряда других физических и юридических лиц. Истец утверждает, что ответчики вступили в сговор ради рейдерского захвата "Павловскгранита".

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Ведомости", иск подала в суд Южного округа Нью-Йорка 22 ноября прошлого года зарегистрированная в штате Делавэр компания PPF Management. Заявление, в котором компания потребовала возместить $500 млн материального ущерба и $250 млн морального ущерба за утерю контроля над крупным предприятием — "Павловскгранитом", было подано от имени держателей контрольного пакета акций компании Сергея Пойманова и Ирины Подгорной.

Помимо Грефа и Сбербанка в иске фигурируют еще 20 физических и юридических лиц, в том числе, "НЭО Центр" и его руководитель Олег Греф, Промсвязьбанк, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, "Сбербанк капитал" и его гендиректор Ашот Хачатурянц.

В заявлении говорится, что ответчики по делу планировали уничтожить компанию как конкурента на рынке и завладеть ее активами. Ради рейдерского захвата "Павловскгранита" они вступили в преступный сговор.

По версии компании, в 2008 году тогдашнему крупнейшему владельцу "Павловскгранита" Сергею Пойманову Сбербанк выдал кредит на 5,1 млрд руб. Пойманову они были необходимы на покупку 48% предприятия у его партнера Сергея Мамедова. В июле 2009 года компания Пойманова не смогла обслуживать долг, в связи с этим в ноябре Сбербанк предложил рефинансировать его по ставке 14,9% годовых с условием продажи 51% "Павловскгранита". Предприниматель на это не согласился. В марте 2010 года Сбербанк потребовал погашения 4,5 млрд рублей долга.

Жуков позже предложил Пойманову объединить активы с ННК, на что получил отказ. После этого Сбербанк передал все права требования задолженности в "Сбербанк капитал", который продал их с молотка. По заявлению PPF Management, это была спланированная рейдерская атака, покупатели были аффилированы с компанией Жукова.

В материалах дела говорится, что с 2010 года против Пойманова велась "кампания травли и запугивания". В отношении Пойманова было возбуждено несколько административных и одно уголовное дело по подозрению в преднамеренном банкротстве "Павловскгранита". Бывшему владельцу холдинга "Павловскгранит" вменялось злоупотребление полномочиями при организации цепочки перепродаж бетонного завода в Воронеже с ущербом в размере 10 млн руб.

Сам Пойманов неоднократно пытался оспорить потерю "Павловскгранита" в российских судах, но все было безуспешно. В иске говорится, что в итоге права требования он переуступил PPF Management.

Первое слушание по этому делу состоится 20 апреля 2017 года.

Наша справка:

ОАО "Павловскгранит" - одно из крупнейших предприятий по производству нерудных материалов. Первая линия была введена в эксплуатацию в июне 1976 года, вторая и третья — в 1977-м. Проектная мощность предприятия составляет 7870 тыс. куб. м в год, она была достигнута в 1982 году. В связи с ухудшением финансово-экономического положения в целом по России объемы производства были снижены.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress

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