Ошибка водителя привела к дорожной трагедии Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
25.01.2017 10:14

Ошибка водителя привела к дорожной трагедии

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось 24 января в городе Волжский.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в 16:40 25-летний мужчина за рулём «ВАЗ-2115» двигался по автодороге №7 в Волжском.

Напротив световой опоры №251 водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем «Ивеко», припаркованным у края дороги.

Удар был такой силы, что буквально снёс правую сторону легковушки. Для пассажиров «пятнадцатой» это столкновение стало фатальным: 38-летняя женщина скончалась на месте, 42-летняя женщина была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.


Лилия Финько

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru