Ошибка водителя привела к дорожной трагедии



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в 16:40 25-летний мужчина за рулём «ВАЗ-2115» двигался по автодороге №7 в Волжском.

Напротив световой опоры №251 водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем «Ивеко», припаркованным у края дороги.

Удар был такой силы, что буквально снёс правую сторону легковушки. Для пассажиров «пятнадцатой» это столкновение стало фатальным: 38-летняя женщина скончалась на месте, 42-летняя женщина была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.



Лилия Финько

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области