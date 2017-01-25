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|Ошибка водителя привела к дорожной трагедии
|Скандалы и ЧП Волгоград
|25.01.2017 10:14
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Напротив световой опоры №251 водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем «Ивеко», припаркованным у края дороги.
Удар был такой силы, что буквально снёс правую сторону легковушки. Для пассажиров «пятнадцатой» это столкновение стало фатальным: 38-летняя женщина скончалась на месте, 42-летняя женщина была госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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