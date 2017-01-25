Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, житель Красноармейского района накануне обратился с заявлением о краже в полицию. Заявитель сообщил, что через Интернет-магазин заказал и оплатил покупку наручных часов, стоимостью свыше 5 тысяч рублей. Накануне товар поступил в одно из отделений почты. Мужчина получив свой заказ, однако не обнаружил внутри дорогостоящих часов. При этом упаковка была со следами вскрытия.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении из почтовых отправлений. Им оказался 31-летний водитель службы доставки почты. В содеянном злоумышленник сознался. Похищенное изъято и возращено законному владельцу.

В настоящее время проверяется на причастность подозреваемого к совершению других подобных преступлений. Так, уже стало известно, что мужчина совершил кражу сотового телефона, который был заказан волгоградкой.

В отношении сотрудника службы доставки возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Надира Коннова