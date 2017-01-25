Волгоградцы пострадали от микрофинансовой организации Печать
Скандалы и ЧП
25.01.2017 10:40

Волгоградцы пострадали от микрофинансовой организации

Представители компании по выдаче займов «Финансовая группа «Лайф»» ввели клиенток в заблуждение, заключили с ними договоры вклада и скрылись.

В ноябре прошлого года управление федеральной антимонопольной службы по Волгограду приступило к рассмотрению дела о недостоверной рекламе микрофинансовой организации.

Напомним, что компания ООО Микрофинансовая группа «Лайф» распространяла в рекламных роликах и листовках недостоверные сведения с целью привлечения финансовых средств граждан.

Вчера УФАС по Волгоградской области вынес решение о признании рекламы ненадлежащей, поскольку она нарушает рекламное законодательство и вводит в заблуждение граждан. Компании было выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы.

Однако одним предписанием от антимонопольщиков микрофинансовая организация теперь не отделается.

Дело в том, что в начале этого года в УФАС обратились жительницы Волгограда. Они сообщили, что заключили с указанной фирмой договоры, по которым гражданки выступили займодавцами.

При этом женщины не обратили внимание, что в документах значилась фирма ООО «Финансовая группа Лайф», а в копиях была заявлена фирма ООО Микрофинансовая организация «Финансовая группа Лайф».

Разница в том, что компания с первым названием не включена в реестр микрофинансовых организаций, поэтому она не имеет права собирать деньги с людей. Вторая же компания работает законно и включена в реестр.

Не обратив внимание на столь, казалось бы, незначительную разницу (всего в два слова) в названии организации, волгоградки оказались обмануты фирмой. На сегодняшний день попытки заявительниц связаться с представителями фирмы не увенчались успехом: офис закрыт, телефоны отключены.

Теперь данные материалы теперь будут переданы в прокуратуру Волгограда для дальнейших разбирательств.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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