

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального ГУ МВД, вечером 24 января напротив дома № 14 по переулку Школьный на проезжей части была обнаружена 85-летняя женщина с многочисленными травмами.

Сотрудники полиции предполагают, что неизвестный автомобилист сбил женщину и скрылся с места ДТП, бросив умирать несчастную.

Медики экстренно госпитализировали пострадавшую, однако спасти не смогли — бабушка скончалась от полученных травм в больнице.

По факту случившегося организована проверка.



Лилия Финько

Фото: архив МВД РФ