Неизвестный водитель бросил умирать сбитую им старушку на дороге Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
25.01.2017 10:53

Неизвестный водитель бросил старушку умирать на дороге после наезда

Дорожный инцидент с трагическими последствиями произошёл в минувший вторник около 19:30 в Кировском районе Волгограда.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального ГУ МВД, вечером 24 января напротив дома № 14 по переулку Школьный на проезжей части была обнаружена 85-летняя женщина с многочисленными травмами.

Сотрудники полиции предполагают, что неизвестный автомобилист сбил женщину и скрылся с места ДТП, бросив умирать несчастную.

Медики экстренно госпитализировали пострадавшую, однако спасти не смогли — бабушка скончалась от полученных травм в больнице.

По факту случившегося организована проверка.


Лилия Финько

Фото: архив МВД РФ

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