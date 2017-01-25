Иностранцы вместо "туризма" занимались полевыми работами Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
25.01.2017 11:15

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области задержали иностранцев-нарушителей

Сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России контрольно-надзорных мероприятий выявили факты нарушения миграционного законодательства.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники полиции в 3-х км северо-западнее хутора Донской Городищенского района задержали прибывших в Волгоградскую область 16 граждан Узбекистана и Китая. В качестве целей визита ими был указан "туризм", однако на самом деле иностранцы занимались полевыми работами.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности, а также за несоответствие заявленной цели въезда в РФ. Помимо этого, иностранцам предстоит выплатить штраф. А если в течение года случится повторное аналогичное нарушение, то они будут выдворены за пределы страны.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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