Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники полиции в 3-х км северо-западнее хутора Донской Городищенского района задержали прибывших в Волгоградскую область 16 граждан Узбекистана и Китая. В качестве целей визита ими был указан "туризм", однако на самом деле иностранцы занимались полевыми работами.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности, а также за несоответствие заявленной цели въезда в РФ. Помимо этого, иностранцам предстоит выплатить штраф. А если в течение года случится повторное аналогичное нарушение, то они будут выдворены за пределы страны.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области