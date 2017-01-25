Умирающую пассажирку автобуса приняли за пьянчужку Печать
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25.01.2017 13:16

Умирающую пассажирку автобуса приняли за пьянчужку

Следователи СК РФ организовали проверку после смерти женщины в городском автобусе в Перми. Женщину в прединсультном состоянии приняли за пьяную.

Как стало известно "СоцИнформБюро", женщину несколько часов возили в автобусе, посчитав, что она пьяна, а затем вытащили из салона и положили на скамейку в автопарке, чтобы муж забрал её домой.

Следователями СК РФ по Перми организована проверка по факту смерти женщины в городском автобусе. По словам мужа умершей, её несколько часов возили в салоне автобуса, посчитав, что она пьяна. Всё это время супруг безуспешно пытался дозвониться до супруги.

В результате на один из звонков встревоженного мужчины ответил сотрудник автопарка. Он предложил приехать и забрать нетрезвую женщину. Мужчина сразу бросился в автопарк и выяснил, что его умирающую жену попросту вынесли из салона автобуса и оставили лежать на лавочке в автопарке.

Женщине всё-таки вызвали скорую и её осмотрели врачи. Медики установили, что она находится в прединсультном состоянии. Женщину срочно госпитализировали, однако спасти её не удалось.

В настоящее время следователи проводят проверку с целью дать оценку действиям водителя и кондуктора автобуса, в котором женщине стало плохо.

Надира Коннова
ФОТО: СК России

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