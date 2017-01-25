Мэр Москвы предложил убрать данные о госзакупках с федерального портала Печать
Скандалы и ЧП
25.01.2017 13:38

Собянин предложил убрать данные о госзакупках с федерального портала

Столичный градоначальник Сергей Собянин направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой разрешить регионам не публиковать информацию о своих закупках на сайте единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Ведомости", в распоряжении которых оказалось соответствующее письмо мэра, Собянин предложил убрать данные о госзакупках с федерального портала. В письме говорится, что в 2016 году в ЕИС были регулярные технические сбои, в связи с чем было сложно публиковать документы. Из-за этого, по словам столичного мэра, срывались социально значимые контракты.

Кроме того, Собянин также предложил позволить регионам с госзакупками более 100 млрд руб. создавать собственные системы, не зависящие от ЕИС.

Активист ОНФ Эдгар Петросян считает позицию Сергея Семеновича весьма странной.

- У меня появляется версия, что подобная позиция появилась из-за ряда публикаций, связанных с подготовкой Москвы к новогодним праздникам, где говорилось о коррупционной составляющей. На мой взгляд, ни в коем случае нельзя уходить от практики публикаций информации о закупках в ЕИС, так как это открытая система, позволяющая отсекать коррупционные мотивы. А желание оградиться создаёт ситуацию излишних возможностей для коррупционной составляющей, - отметил активист ОНФ.

Надира Коннова

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru