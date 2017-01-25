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|Мэр Москвы предложил убрать данные о госзакупках с федерального портала
|Скандалы и ЧП
|25.01.2017 13:38
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Ведомости", в распоряжении которых оказалось соответствующее письмо мэра, Собянин предложил убрать данные о госзакупках с федерального портала. В письме говорится, что в 2016 году в ЕИС были регулярные технические сбои, в связи с чем было сложно публиковать документы. Из-за этого, по словам столичного мэра, срывались социально значимые контракты.
Кроме того, Собянин также предложил позволить регионам с госзакупками более 100 млрд руб. создавать собственные системы, не зависящие от ЕИС.
Активист ОНФ Эдгар Петросян считает позицию Сергея Семеновича весьма странной.
- У меня появляется версия, что подобная позиция появилась из-за ряда публикаций, связанных с подготовкой Москвы к новогодним праздникам, где говорилось о коррупционной составляющей. На мой взгляд, ни в коем случае нельзя уходить от практики публикаций информации о закупках в ЕИС, так как это открытая система, позволяющая отсекать коррупционные мотивы. А желание оградиться создаёт ситуацию излишних возможностей для коррупционной составляющей, - отметил активист ОНФ.
Надира Коннова
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