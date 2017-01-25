Волгоградка «подарила» аферисту более 840 тысяч рублей Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
25.01.2017 14:00

Волгоградка «подарила» аферисту более 800 тысяч рублей

86-летняя жительница Ворошиловского района в течение почти года отправляла незнакомцу сотни тысяч рублей в надежде получить проценты.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в полицию обратилась 86-летняя женщина.

Заявительница рассказала, что в марте 2016 года её на телефон позвонил неизвестный. Незнакомец предложил собеседнице «заманчивую» схему: бабушка переводит на определённый счёт деньги, а вскоре получает сумму с процентами.

Наивная волгоградка поверила аферисту и начала перечислять деньги через платёжный терминал. Когда сумма перечислений составила свыше 840 тысяч, а проценты так и не пришли, пенсионерка поняла, что её обманули.

По данному факту организована проверка. Ведутся поиски злоумышленника.


Лилия Финько

Фото: архив МВД РФ

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