

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в полицию обратилась 86-летняя женщина.

Заявительница рассказала, что в марте 2016 года её на телефон позвонил неизвестный. Незнакомец предложил собеседнице «заманчивую» схему: бабушка переводит на определённый счёт деньги, а вскоре получает сумму с процентами.

Наивная волгоградка поверила аферисту и начала перечислять деньги через платёжный терминал. Когда сумма перечислений составила свыше 840 тысяч, а проценты так и не пришли, пенсионерка поняла, что её обманули.

По данному факту организована проверка. Ведутся поиски злоумышленника.



Лилия Финько

Фото: архив МВД РФ