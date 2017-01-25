Как стало известно "СоцИнформБюро", в 10:00 25 января на севере Волгограда около поселка Водстрой произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Ниссан" столкнулся с маршруткой №13. От удара пассажирскую ГАЗель, которая двигалась в сторону алюминиевого завода, отбросило на большегруз MAN.

В региональном ГУ МВД России сообщили, что в результате тройного ДТП пострадала 15-летняя школьница. Девочка сильно ударилась головой. Остальным пассажирам необходимая помощь была оказана на месте происшествия, от госпитализации они отказались.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте