В Волгограде маршрутка врезалась в фуру: пострадала школьница Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
25.01.2017 14:57

В Волгограде маршрутка врезалась в фуру

ДТП произошло в среду утром в Тракторозаводском районе Волгограда.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в 10:00 25 января на севере Волгограда около поселка Водстрой произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Ниссан" столкнулся с маршруткой №13. От удара пассажирскую ГАЗель, которая двигалась в сторону алюминиевого завода, отбросило на большегруз MAN.

В региональном ГУ МВД России сообщили, что в результате тройного ДТП пострадала 15-летняя школьница. Девочка сильно ударилась головой. Остальным пассажирам необходимая помощь была оказана на месте происшествия, от госпитализации они отказались.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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