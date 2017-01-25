Волгоградка получила удар ножом от родной дочери Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
25.01.2017 16:24

Волгоградка получила удар ножом от родной дочери

72-летняя жительница Волгограда тяжело пострадала от рук родной дочерью.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в минувший вторник истекающая кровью пенсионерка была доставлена в больницу.

Врачи сообщили об инциденте в полицию, которые по горячим следам задержали подозреваемую. Ею оказалась 50-летняя нигде не работающая дочь пострадавшей.

Задержанная призналась в содеянном и рассказала о причинах, толкнувших её на преступление. Как оказалось, 24 января женщина в очередной раз напилась. Мать стала упрекать свою пьяную дочь в аморальном образе жизни. Началась ссора, и 50-летняя волгоградка, схватив нож, ударила им мать.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Теперь агрессивной женщине грозит срок до 10 лет.

Лилия Финько

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