За попытку «откосить» от армии супружеская пара сядет в тюрьму

Супруги был осуждены по статье «Покушение на дачу взятки через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий группой лиц по предварительному сговору».

По данным уголовного дела, в 2013 году семейная пара передала около 70 тысяч рублей своему знакомому. Супруги договорились с мужчиной, что он отдаст взятку должностным лицам военного комиссариата города Суровикино. В обмен на деньги супруга должны были освободить от прохождения военной службы.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, довести преступный умысел до конца супруги не смогли, поскольку посредник деньги присвоил себе.

В результате за попытку «откосить» от армии суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 4,3 миллиона рублей. Его супруга была приговорена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафом в 4,2 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении посредника было прекращено следственными органами в связи с истечением срока давности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress