Враги современной России: мнения экспертов
Как показывают опросы, большинство граждан считает, что у России на сегодняшний день существуют реал....
Волгоградцы против массового закрытия библиотек
Власти решили "оптимизировать" муниципальные учреждения культуры путем закрытия в городе несколько в....
|В Волгограде коммунальная авария оставила без тепла более 150 домов
|Скандалы и ЧП Волгоград
|25.01.2017 22:27
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, около 45 тысяч человек остались без теплоснабжения и горячей воды в результате аварии трубопровода.
В среду, 25 января, около 18:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о нарушении теплоснабжения в Кировском районе. Оказалось, что на улице Быстрова произошел порыв трубы теплотрассы диаметром 600 мм. В зону отключения попали 153 многоквартирных дома и 21 социально-значимый объект.
- Газоснабжение и электроснабжение не нарушено, - отметили в ведомстве.
Место порыва обнаружено. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. По словам представителя ведомства, работы планируется завершить к 01:00 четверга.
Отметим, что в последние рабочие дни недели волгоградские синоптики прогнозируют сильный мороз.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
22:27
В Волгограде коммунальная авария оставила без тепла более 150 домов
-
18:40
В Волгограде похолодает до -20 градусов
-
17:42
В Волгограде улица Ким будет перекрыта больше недели
-
17:19
За попытку «откосить» от армии супружеская пара сядет в тюрьму
-
16:24
Волгоградка получила удар ножом от родной дочери
-
16:19
Прокуратура не смогла опротестовать решение об аутсорсинге питания детсадовцев
-
16:06
Грустная Мелания Трамп стала Интернет-мемом. ФОТО и ВИДЕО
-
15:32
Смягчение «домашних побоев» уверенно проходит чтения
-
15:00
МУП «Городские вести» ликвидирован по решению гордумы
-
14:57
В Волгограде маршрутка врезалась в фуру: пострадала школьница
-
14:32
25 января 1942 – 25 января 2017. История длиною в 75 лет
-
14:21
На Москве-реке заметили корабль-призрак
-
14:00
Волгоградка «подарила» аферисту более 840 тысяч рублей
-
13:38
Мэр Москвы предложил убрать данные о госзакупках с федерального портала
Самое читаемое
-
17:19
За попытку «откосить» от армии супружеская пара сядет в тюрьму
-
16:24
Волгоградка получила удар ножом от родной дочери
-
14:57
В Волгограде маршрутка врезалась в фуру: пострадала школьница
-
14:00
Волгоградка «подарила» аферисту более 840 тысяч рублей
-
13:38
Мэр Москвы предложил убрать данные о госзакупках с федерального портала
-
13:16
Умирающую пассажирку автобуса приняли за пьянчужку
-
11:15
Иностранцы вместо "туризма" занимались полевыми работами
Последние комментарии
-
25 января 1942 – 25 января 2017. История длиною в 75 лет
-
Огромное Уважение Андрею - дыд бы им точно гордился! Спасибо автору материала - побольше таких ... >>
-
-
В Волгограде задерживают соцвыплаты «по техническим причинам»
-
Забыть нельзя вернуться невозможно. >>
-
-
В Волгограде противники перевода времени просят оставить всё как есть
-
Волгоградцы против массового закрытия библиотек
-
Ну да, закроют библиотеки и откроют очередной "Магнит", как сделали в помещении бывшей библиотеки на ... >>
-
-
Мизулина предложила ввести пожизненное заключение для учителей за растление малолетних
-
Благими намерениями устлан путь в ад. Некоторые девушки и в 20 лет не готовы выйти замуж. А другим в ... >>
-
-
На юге Волгограда сотрудник службы доставки задержан за кражи из посылок
-
Вот гад!! А я посылку жду, дождаться не могу. Пойду что ли заявление напишу на него.. >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
Россиянину вручили «Оскар» за секс
-
недопустимое содержимое:недо пустимое содержимоеsuj.i m/in/48 Boт oднa из 2 cцeн c Лёшкой Гончаровым ... >>
-