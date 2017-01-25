Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, около 45 тысяч человек остались без теплоснабжения и горячей воды в результате аварии трубопровода.

В среду, 25 января, около 18:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о нарушении теплоснабжения в Кировском районе. Оказалось, что на улице Быстрова произошел порыв трубы теплотрассы диаметром 600 мм. В зону отключения попали 153 многоквартирных дома и 21 социально-значимый объект.

- Газоснабжение и электроснабжение не нарушено, - отметили в ведомстве.

Место порыва обнаружено. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. По словам представителя ведомства, работы планируется завершить к 01:00 четверга.

Отметим, что в последние рабочие дни недели волгоградские синоптики прогнозируют сильный мороз.

Надира Коннова

ФОТО: МЧС России